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Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян
© Sputnik / Владимир Трефилов

Экономист объяснила отношение узбекистанцев к интеграции с ЕАЭС

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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (51)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200520/14172185/Ekonomist-obyasnila-otnoshenie-uzbekistantsev-k-integratsii-s-EAES.html

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян оценила результаты опроса, согласно которому почти три четверти респондентов поддерживают присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу. Однако плюсы для разных категорий выглядят по-разному.

Радио
Экономист объяснила отношение узбекистанцев к интеграции с ЕАЭС
Согласно данным опроса Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), 74% опрошенных узбекистанцев поддерживают вступление республики в ЕАЭС, 16% респондентов - против. При этом главным положительным фактом большинство людей считает повышение качества товаров и услуг, а преимущества для трудовых мигрантов оценили лишь 10% участников опроса.

"В целом примерно во всех странах Евразийского экономического союза на первом этапе были схожие показатели. В первую очередь выгоды для себя понимают представители малого, среднего и крупного бизнеса, которые приняли участие и в этом опросе. Что касается оценки плюсов, то качество товаров и конкурентная среда - это та сфера, которую люди понимают и могут оценить на месте. Что же до миграции, то свободное перемещение рабочей силы из страны оценить сложнее. Возможно, информированность в этом вопросе была недостаточной", — предположила Аза Мигранян.

Флаги стран-участниц ЕАЭС
Sputnik / Владислав Воднев
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По ее мнению, несмотря на позитивные моменты в двусторонних отношениях Москвы и Ташкента в сфере миграции, по сравнению с полноправными членами ЕАЭС ситуация еще остается непростой. 

Подробный комментарий экономиста слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

  

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (51)
Теги:
опрос, интеграция, ВТО, Узбекистан, ЕАЭС



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