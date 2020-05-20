Косачев: День Победы стал праздником для большей части цивилизованного мира

Радио Косачев: День Победы стал праздником для большей части цивилизованного мира

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев обратился к парламентам и народам мира, заявив о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма в связи с 75-летим Великой Победы.

"День Победы отмечался по всему миру и стал настоящим праздником для большей части цивилизованного мира, который знает и чтит историю. На тему завершения этой войны с нацизмом высказались многие руководители государств, было выпущено совместное заявление глав-государств СНГ, и, разумеется, не осталась в стороне и парламентская дипломатия: было опубликовано обращение президента Межпарламентского союза, посвященное дню Победы. Также было обращение многих парламентских структур, включая Межпарламентскую ассамблею СНГ <...> мы едины в оценках значения этого события", — отметил Косачев.

Определенные оценки прозвучали и с Запада, заявил сенатор.

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Однако значительная часть Европы пытается блокировать идею признания Победы над нацизмом всемирным наследием человечества, добавил Косачев.

По его словам, это происходит потому, что западные европейцы понесли самые большие потери в Первую мировую, потому именно это войну именуют самой великой.

"По сравнению со Второй мировой войной, в Первую мировую погибло вдвое больше британцев, втрое больше бельгийцев и вчетверо больше французов. Эту историю они знают, ее они берегут как свою. Вторая мировая - это история победы над нацизмом, и это другая история", —заявил Косачев.

Он напомнил, что еще до начала войны была возможность совместными усилиями остановить Гитлера, однако страны Запада решили этого не делать, что позволило нацизму приобрести такие масштабы.

Именно эти страны сейчас голосуют за принятие резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой войны, добавил Косачев.

По его словам, у этих стран либо значительно более скромный вклад в общую победу, либо его просто нет. Этим и обусловлено желание переписать историю в свою пользу.

С этим необходимо бороться, правду нужно защищать, и только тогда мир можно защитить от будущих войн, человеконенавистничества и вражды, считает Косачев.

Полный комментарий главы международного комитета Совета Федерации РФ в аудиозаписи.