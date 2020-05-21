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Леонид Холод
© Sputnik / Сергей Субботин

Эксперт рассказал, насколько сильно COVID-19 ударил по сельскому хозяйству ЦА

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200521/14183047/Ekspert-rasskazal-naskolko-silno-COVID-19-udaril-po-selskomu-khozyaystvu-TsA.html

Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод объяснил, ощутимы ли будут последствия пандемии для стран Центральной Азии в данной сфере.

Радио
Эксперт рассказал, насколько сильно COVID-19 ударил по сельскому хозяйству ЦА

По мнению российского эксперта, на сельскохозяйственное производство Центральной Азии пандемия коронавируса серьезного влияния не оказала.

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В качестве причины он назвал то, что сельхозпроизводство, в основном, расположено на агропромышленных участках с низкой плотностью населения.

"Уровень заболеваемости в сельской местности серьезно отстает от городского. К тому же, село практически во всех странах было отнесено к производству непрерывного цикла, оно никаким образом не останавливалось, и деятельности сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей никто не препятствовал", — отметил Холод.

По словам эксперта, самые большие проблемы в данной отрасли в период пандемии связаны с логистикой и сбытом. 

"Ограничение платежеспособного спроса — это серьезная проблема, связанная с тем, что так или иначе во время карантина часть населения не работала и деньги не получала, поэтому не имеет их в особо крупном количестве, чтобы прийти в магазин и купить тот продовольственный набор, который они покупали", — заявил Холод.

Особенно это сильно коснулось товаров эластичного спроса — к примеру, мяса.

Холод поддержал решение стран Центральной Азии договориться о содействии логистической прозрачности. Он выразил уверенность в том, что со временем в регионе выработается разумная специализация.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
пандемия, Центральная Азия, Сельское хозяйство, коронавирус



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