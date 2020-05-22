Пушков: ЕАЭС будет успешно развиваться и после пандемии

Евразийский экономический союз пока нельзя сравнить с Евросоюзом, но он постепенно утверждается на мировой арене, отметил председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Радио Пушков: ЕАЭС будет успешно развиваться и после пандемии

Евразийский экономический союз успешно развивался до пандемии и продолжит делать это после нее, заявил председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на онлайн-конференции, организованной ММПЦ МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что в рамках ЕАЭС ведется работа по созданию общего торгово-экономического пространства, рынка рабочей силы, возможности для свободного перемещения людей.

"К Евразийскому экономическому союзу проявляют интерес многие страны, например, Сербия, хотя она находится далеко от границы ЕАЭС. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз говорил о том, в какой форме страна могла бы к нему присоединиться, — отметил Пушков. — То есть ЕАЭС — это большой рынок, который пока делает первые шаги. Его, конечно, нельзя пока сравнить с Евросоюзом, но постепенно он утверждается на мировой арене, его уже воспринимают всерьез".

Сенатор отметил, что взаимодействие внутри структуры должно быть выгодным всем странам-участникам, "ни в коем случае нельзя идти по пути навязывания". Работа должна выстраиваться как постепенный процесс, нет необходимости резких рывков.

"Я выступаю за то, чтобы соотнесение интересов и сближение этих стран в торгово-экономической, в социальной, в человеческой сфере происходило по мере вызревания условий для этого", — сказал Пушков.

При этом он отметил, что в современном мире увереннее себя чувствуют многонациональные структуры.

"В ЕАЭС участники могут опереться не только на себя, но и на своих партнеров по организации. Я думаю, что у ЕАЭС хорошее будущее, надо развивать и укреплять эту организацию", — заключил сенатор.

Полный фрагмент слушайте в аудиофайле.