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© Foto : из личного архива Анатолия Альштейн

Вирусолог рассказал, как проходит испытание вакцины от COVID-19

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200526/14213375.html

До того как новую вакцину начнут применять на практике, ее испытывают на себе разработчики. Это естественный обычай, поделился доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Радио
Вирусолог: испытание вакцины от COVID-19 ее создателями на себе – нормальное явление

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19. Об этом сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

Как отметил в эфире радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, испытание вакцины разработчиками на себе – это этический обычай.

"Вакцину разрабатывают, и значительная часть разработки уже закончена, она испытана на животных. То, что создатели вакцины испытали ее на себе, – это нормальное явление. Это не предусмотрено никакими регламентами, это просто этический обычай", - рассказал Альтштейн.

Создание новой вакцины, подчеркнул профессор, редкое событие в медицине. Оценка рисков зависит от опыта применения такого рода вакцин на людях и от результатов испытания на животных. Знания о вакцинах такого типа, данные, которые были получены, позволили разработчикам с минимальным риском провести эти испытания.

Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд
© Sputnik / Нина Зотина
Ученый: в ситуации с поиском вакцины против COVID-19 очень опасен хайп

Напомним, неделю назад ученые из Казахстана приступили к доклиническим испытаниям разработанной вакцины против коронавируса.

Отмечается, что специалисты НИИ проблем биологической безопасности комитета науки вели ее разработку на основе штамма вируса, который выделили у заразившихся граждан страны.

Потенциал тестируемой вакцины оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — ее зарегистрировали и внесли в перечень кандидатов на лечение пациентов с положительным диагнозом на COVID-19.




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