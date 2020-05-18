Казахстан начал испытание вакцины против COVID-19 — ее может одобрить ВОЗ

ВОЗ зарегистрировала разработку ученых и внесла ее в перечень кандидатов на лечение людей с положительным диагнозом на коронавирус.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Ученые из Казахстана приступили к доклиническим испытаниям разработанной вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что специалисты НИИ проблем биологической безопасности комитета науки вели ее разработку на основе штамма вируса, который выделили у заразившихся граждан страны.

Потенциал тестируемой вакцины оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — ее зарегистрировали и внесли в перечень кандидатов на лечение пациентов с положительным диагнозом на COVID-19.

Таким образом, Казахстан официально вошел в число разработчиков вакцин против коронавирусной инфекции.

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По последним данным, в стране зарегистрировано около 6 тысяч случаев заболевания COVID-19, скончались 34 человека.

В мире тем временем цифры намного выше: инфекцию выявили у более чем 4,71 миллиона человек, жертвами пандемии стали около 315 тысяч, вылечились — свыше 1,73 миллиона человек.