Эколог назвала наиболее вероятные причины возникновения вируса

По словам эколога, необходимо усиливать меры по охране окружающей среды, ужесточать существующее либеральное законодательство, которое ни к чему хорошему не приводит.

Радио "Опасно играть с природой" – эколог о причинах пандемии коронавируса

Эколог из Грузии Нино Чхобадзе поделилась мнением в интервью Sputnik Грузия о том, что изменение климата вероятнее всего связано с возникновением коронавируса.

"Что произошло? Произошло то, что Земля вдруг решила остановить человечество и заставила всех закрыться в домах. В результате мы получили чистый воздух, в некоторых местах уже чистые водоемы, и процесс продолжается. Надеюсь, люди поймут, что очень опасно играть с природой", – сказала Чхобадзе.

По ее словам, необходимо усиливать меры по охране окружающей среды, ужесточать существующее либеральное законодательство, которое ни к чему хорошему не приводит.

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Благодаря введению карантина во многих городах, ставших очагами эпидемии, приостановили работу заводы и общественный транспорт, что уменьшило загрязнение воздуха во всем мире. Но экологи уверены, что это ненадолго. С восстановлением экономической активности, все проблемы, связанные с окружающей средой, вернутся с новой силой.