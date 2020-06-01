Московский о мигрантах: никто не понимает, что будет происходить в ближайшее время

По мнению председателя комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрия Московского, развернуть биржи труда для мигрантов можно на уже имеющихся в России официальных платформах.
"Добавить туда несколько опций, условно говоря, и вопрос снимается на автомате. Дешево, удобно, под контролем имеющейся системы", - отметил эксперт в интервью Sputnik Таджикистан.
При этом Московский подчеркнул, что с помощью таких платформ уже не раз пытались провести учет мигрантов в России и трудоустроить безработных.
"Они (попытки. - Прим. ред.) оканчивались ничем в силу того, что абсолютно другие механизмы предложений для иностранных граждан. Им нет смысла идти на эту биржу для мигрантов, когда есть многочисленные конторы и организации, через которые можно трудоустраиваться", - пояснил эксперт.
Московский напомнил, что по указу президента России Владимира Путина мигрантам продлили сроки регистрации, а работодатели могут нанимать их без патентов на работу.
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С 15 июня данный документ прекращает свое действие. Но мигранты из стран СНГ по-прежнему не могут вернуться к себе на родину. При этом очень многие лишись зарплат, кому-то негде жить - это проблема, которую необходимо решить незамедлительно, заключил Юрий Московский.