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Трудовые мигранты возвращаются домой

Стало известно, какую сумму отправляют трудовые мигранты из России на родину

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
Экономика
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Отмечается, что граждане Узбекистана, работающие в РФ, отправляют домой в среднем 418 долларов в месяц.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza посчитали среднюю сумму денежного перевода, который трудовые мигранты отправили из России на родину в 2019-м.

19 декабря 2019. Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© Sputnik / Илья Питалев
Путин сказал, что нужно сделать, чтобы мигрантам из Средней Азии было легче

В исследовании подчеркивается, что за последние три года эта сумма, как и сумма переводов в страны СНГ, не изменилась.

Отправления же в государства дальнего зарубежья снизились на 20%. При этом средний чек для них все равно остался более высоким.

Так, родственникам, проживающим в странах Содружества Независимых Государств, российские трудовые мигранты отправляют порядка 377 долларов в месяц.

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А семьи, находящиеся в государствах дальнего зарубежья (к примеру, во Вьетнаме, Израиле и Турции), получают от работающих в России родственников за такой же период гораздо более крупные суммы: средний перевод составляет 775 долларов.

Sputnik/RUPTLY
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Эксперты отметили, что наибольшее количество трудовых мигрантов приезжает в Россию из Центральной Азии, Украины и Китая.

Согласно статистике, в 2019 году в среднем из России отправляли в Узбекистан 418 долларов, в Таджикистан — 195 долларов, в Украину — 182 доллара, в Китай — 1 920 долларов, в Киргизию — 536 долларов.

Теги:
трудовые мигранты, зарплата, деньги, Россия, Узбекистан



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