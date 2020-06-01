"Информационный вброс": Кубышкин об обвинениях в причастности РФ к беспорядкам в США

Радио "Информационный вброс": Кубышкин об обвинениях в причастности РФ к беспорядкам в США

Бывший советник по нацбезопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в эфире американского телеканала CNN допустила, что за массовыми беспорядками в стране может стоять Россия. При этом она не привела никаких доводов в пользу своих слов. Предположения базируются лишь на ее "собственном опыте", сказала Райт.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин отметил, что заявления такого рода в США уже становятся мемом.

"Под "вмешательством России" подразумевается что угодно: от деятельности журналистов, которые сейчас освещают происходящие процессы, до комментариев в Интернете. То есть любая реакция на событие воспринимается некоторыми представителями американского истеблишмента как вмешательство во внутренние дела США. Но, конечно, эта проблема (беспорядки в США. — Прим. ред.) — глубоко внутренняя", — сказал Кубышкин в эфире радио Sputnik.

По словам профессора, она имеет несколько оснований, главное из которых — укоренившийся двойной стандарт к расовым меньшинствам.

"Поэтому обращать серьезное внимание на эти заявления не стоит — это информационный вброс. Существует уже какая-то инерция в США — во всем видеть "злую руку Москвы". Поскольку именно на этом, на постоянном возбуждении данной идеи, муссировании этих слухов определенные политики, в том числе и отставные, делают свой капитал", — сказал Александр Кубышкин.

Массовые беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В Интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из офицеров наступил коленом ему на шею. На записи задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Мужчина умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.