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Александр Кубышкин
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"Информационный вброс": Кубышкин об обвинениях в причастности РФ к беспорядкам в США

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200601/14262910/Informatsionnyy-vbros-Kubyshkin-ob-obvineniyakh-v-prichastnosti-RF-k-besporyadkam-v-SShA.html

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин объяснил, почему в беспорядках в США увидели "руку Москвы".

Радио
"Информационный вброс": Кубышкин об обвинениях в причастности РФ к беспорядкам в США

Бывший советник по нацбезопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в эфире американского телеканала CNN допустила, что за массовыми беспорядками в стране может стоять Россия. При этом она не привела никаких доводов в пользу своих слов. Предположения базируются лишь на ее "собственном опыте", сказала Райт.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин отметил, что заявления такого рода в США уже становятся мемом.

"Под "вмешательством России" подразумевается что угодно: от деятельности журналистов, которые сейчас освещают происходящие процессы, до комментариев в Интернете. То есть любая реакция на событие воспринимается некоторыми представителями американского истеблишмента как вмешательство во внутренние дела США. Но, конечно, эта проблема (беспорядки в США. — Прим. ред.) — глубоко внутренняя", — сказал Кубышкин в эфире радио Sputnik

По словам профессора, она имеет несколько оснований, главное из которых — укоренившийся двойной стандарт к расовым меньшинствам. 

© AP Photo / Mark J. Terrill
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"Поэтому обращать серьезное внимание на эти заявления не стоит — это информационный вброс. Существует уже какая-то инерция в США — во всем видеть "злую руку Москвы". Поскольку именно на этом, на постоянном возбуждении данной идеи, муссировании этих слухов определенные политики, в том числе и отставные, делают свой капитал", — сказал Александр Кубышкин.

Массовые беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В Интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из офицеров наступил коленом ему на шею. На записи задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Мужчина умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Теги:
политика, беспорядки, Россия, США



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