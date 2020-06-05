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Заместитель директора Института энергетики и финансов РФ Алексей Белогорьев
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Эксперт: путь к альтернативной энергетике в Узбекистане может занять лет 30

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200605/14298679/Ekspert-put-k-alternativnoy-energetike-v-Uzbekistane-mozhet-zanyat-let-30.html

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал планы Узбекистана снизить долю углеводородного топлива при производстве электроэнергии за счет альтернативных источников.

В Узбекистане Министерством энергетики с привлечением международных экспертов разрабатывается Национальная стратегия низкоуглеродного развития. Стратегия необходима для решения проблемы энергообеспечения страны с одной стороны и сокращения негативного влияния на окружающую среду с другой пояснили в Минэнерго.

К 2030 году в Узбекистане ожидается появление ветровых электростанций совокупной мощностью 3 ГВт, солнечных электростанций совокупной мощностью 5 ГВт, а также АЭС мощностью 2,4 ГВт.

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Эксперт: путь к альтернативной энергетике в Узбекистане может занять лет 30
По мнению российского эксперта, стратегия республики вполне понятна и логична, но при всех плюсах альтернативной генерации необходимо учитывать объемы выработки и стоимость полученной энергии.

"Практически во всех странах, где альтернативная энергетика развита, пожалуй, кроме Германии, тарифы на нее существенно выше. Пока технологически солнечные или ветровые электростанции гораздо затратнее, чем привычные газотурбинные. К тому же, в пользу Узбекистана стоит сказать, что республика обладает в больших объемах этим ресурсом, который оказывает меньший вред экологии, чем другие углеводороды", — отметил Белогорьев.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Он добавил, что для создания эффективной и взвешенной системы, где работают и традиционные ТЭС, и альтернативные электростанции, потребуется не один десяток лет — порядка 25-30. В этом смысле, уверен эксперт, Узбекистан вряд ли будет форсировать события, но главное, что он движется в верном направлении.

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Теги:
Солнечная энергия, энергетика, Узбекистан



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