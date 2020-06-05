Эксперт: путь к альтернативной энергетике в Узбекистане может занять лет 30

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал планы Узбекистана снизить долю углеводородного топлива при производстве электроэнергии за счет альтернативных источников.

В Узбекистане Министерством энергетики с привлечением международных экспертов разрабатывается Национальная стратегия низкоуглеродного развития. Стратегия необходима для решения проблемы энергообеспечения страны с одной стороны и сокращения негативного влияния на окружающую среду с другой пояснили в Минэнерго.

К 2030 году в Узбекистане ожидается появление ветровых электростанций совокупной мощностью 3 ГВт, солнечных электростанций совокупной мощностью 5 ГВт, а также АЭС мощностью 2,4 ГВт.

Радио Эксперт: путь к альтернативной энергетике в Узбекистане может занять лет 30

"Практически во всех странах, где альтернативная энергетика развита, пожалуй, кроме Германии, тарифы на нее существенно выше. Пока технологически солнечные или ветровые электростанции гораздо затратнее, чем привычные газотурбинные. К тому же, в пользу Узбекистана стоит сказать, что республика обладает в больших объемах этим ресурсом, который оказывает меньший вред экологии, чем другие углеводороды", — отметил Белогорьев.

По мнению российского эксперта, стратегия республики вполне понятна и логична, но при всех плюсах альтернативной генерации необходимо учитывать объемы выработки и стоимость полученной энергии.

Он добавил, что для создания эффективной и взвешенной системы, где работают и традиционные ТЭС, и альтернативные электростанции, потребуется не один десяток лет — порядка 25-30. В этом смысле, уверен эксперт, Узбекистан вряд ли будет форсировать события, но главное, что он движется в верном направлении.

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