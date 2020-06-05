Эксперт: путь к альтернативной энергетике в Узбекистане может занять лет 30

В Узбекистане Министерством энергетики с привлечением международных экспертов разрабатывается Национальная стратегия низкоуглеродного развития. Стратегия необходима для решения проблемы энергообеспечения страны с одной стороны и сокращения негативного влияния на окружающую среду с другой пояснили в Минэнерго.
К 2030 году в Узбекистане ожидается появление ветровых электростанций совокупной мощностью 3 ГВт, солнечных электростанций совокупной мощностью 5 ГВт, а также АЭС мощностью 2,4 ГВт.
"Практически во всех странах, где альтернативная энергетика развита, пожалуй, кроме Германии, тарифы на нее существенно выше. Пока технологически солнечные или ветровые электростанции гораздо затратнее, чем привычные газотурбинные. К тому же, в пользу Узбекистана стоит сказать, что республика обладает в больших объемах этим ресурсом, который оказывает меньший вред экологии, чем другие углеводороды", — отметил Белогорьев.
Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.