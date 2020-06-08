Колташов: Россия начинает получать преимущества от ситуации на нефтяном рынке

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, экономист Василий Колташов объяснил, что означает стремительный рост мировых цен на нефть.

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Стоимость барреля нефти марки Brent после решения ОПЕК+ продлить текущие сокращения добычи до конца июля превысила отметку в 43 доллара и составила 43,25 доллара (данные на 7.44 мск). Это произошло впервые с 6 марта. Котировки техасской WTI также превысили 40 долларов за баррель.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, экономист Василий Колташов отметил: происходящее очень напоминает события начала 70-х годов, что позволяет сделать определенные выводы.

"Тяготы Вьетнамской войны вызвали безумную денежную эмиссию в США, которая закончилась девальвацией доллара. А затем это привело к резкому повышению цен на нефть. Причем, не ожидали этого даже проамериканские нефтедобывающие страны. События сейчас развиваются по похожему сценарию, только у нас нет одномоментной девальвации доллара", — отметил Колташов.

Экономист считает, что ОПЕК+ действовала логично, пишет Sputnik Беларусь. Никаких претензий ни к ней, ни к России нет.

"Они увидели, что спрос на нефть находится на пониженном уровне, и поняли, что панические движения цен вполне возможны, следовательно, нужно сократить предложение. Сокращенное предложение актуально и сейчас, несмотря на повышение мировых цен на нефть", — сказал Колташов.

По его словам, Россия прямо сейчас начинает получать некоторые преимущества от сложившейся ситуации.

"Рубль начинает укрепляться после месяцев падения и колебаний на пониженном уровне. Это будет способствовать относительно мягкому выходу российской экономики из кризиса. При условии грамотной политики перезапуска экономики", — отметил собеседник радио Sputnik.

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