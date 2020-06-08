Кириллова: транзитный коридор из Китая в Европу выгоден Узбекистану и РФ

КНР запустила второй транзитный железнодорожный коридор через Узбекистан для дальнейшего вывода грузов на европейские рынки. Руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова объяснила, как это отразится на экономике региона.

Радио Кириллова: транзитный коридор из Китая в Европу выгоден Узбекистану и РФ

"Южный коридор, как и проект TRACECA, имеет большее значение для регионального развития и укрепления торговых и транспортных взаимосвязей между Китаем, странами Центральной Азии и Кавказа. Новый открытый маршрут Ланьчжоу - Ташкент как раз вписывается в маршруты Южного коридора. Стоит сразу отметить, что этот путь из Китая в Узбекистан через Киргизию короче, чем маршрут через Хоргос (граница КНР и Казахстана), что позволит сэкономить до пяти дней на доставке, что существенно с точки зрения и оборота контейнеров и оборота денежных средств грузоотправителей", — поясняет эксперт.

По словам эксперта. Поднебесная всегда была заинтересована в наиболее быстрых и дешевых транспортных маршрутов в Европу. Северный путь, который идет в том числе через Россию и Казахстан - функционирует довольно успешно, но он более востребован для северных провинций КНР. Южное же направление ориентировано больше на Центральную Азию, Каспий, Кавказ и затем уже Европу.

Она напомнила, что благодаря усилиям Узбекистана и Туркменистана построены железнодорожный и автомобильный мосты Туркменабад-Фараб, которые обеспечили странам Центральной Азии кратчайший выход на рынки Ближнего и Среднего Востока. В рамках Ашхабадского соглашения начато формирование субрегионального транспортного коридора Россия-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Индия.

"Эта железная дорога придаст мощный толчок развитию взаимной торговли и росту притока инвестиций. Достигнуто будет это за счет создания новых, кратчайших трансконтинентальных коридоров: Китай-Центральная Азия-Кавказ-Европа и Китай-Центральная Азия-Афганистан-Иран, протяженность которых будет на 1000 км короче действующих (через Хоргос – 1292 км, через Достык – 1831 км)", — добавила Кириллова.

Также инициирован проект строительства железной дороги, которая соединит Китай и Узбекистан через территорию Киргизии. В 2019 году Киргизия предложила России принять участие в этом проекте маршрута из Китая в Узбекистан, который должна пройти по южной части республики, и далее эта магистраль должна соединить Китай с Узбекистаном и через Афганистан, Иран и Турцию – с Европой, это будет маршрут, альтернативный ТМТМ.

Свой интерес к проекту уже высказала и Россия. В развитии таких центрально-азиатских коридоров с выходом из Юго-Восточной Азии в страны ЕС у РФ есть свои перспективы для развития логистических сервисов и компаний. Это обеспечит прирост экспорта транспортных услуг и увеличит возможности участия российских компаний в работе международных транспортных рынков.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.