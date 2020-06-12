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Политический эксперт Семен Уралов
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Уралов: страны ЕАЭС объединяет не только экономика

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200612/14331312/Uralov-strany-EAES-obedinyaet-ne-tolko-ekonomika.html

Эксперт по международным отношениям, шеф-редактор портала "СОНАР 2050" Семен Уралов рассказал о перспективах сотрудничества стран Евразийского экономического союза.

Радио
Уралов: бессмысленно ограничивать деятельность ЕАЭС только экономикой

Ограничивать сотрудничество внутри ЕАСЭ только экономикой — бессмысленно, считает эксперт по международным отношениям, шеф-редактор портала "СОНАР 2050" Семен Уралов.

"Наше Евразийское пространство объединяет гораздо большее", — сказал он.

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При этом эксперт отметил, что союзники иногда оказываются не готовы к ускорению темпов интеграции, пишет Sputnik Кыргызстан.

"ЕАЭС является той организацией, где определяющего голоса нет ни у одной страны. Если хоть одна страна будет выступать против, то решение не пройдет. Поэтому Россия будет продолжать выстраивать гуманитарное и научное сотрудничество на двусторонней основе с каждым союзником отдельно", — сказал Уралов.

Эксперт добавил, что вопрос включения гуманитарного компонента в структуру ЕАЭС необходим, поскольку общий рынок — как товаров, так и труда — требует единых стандартов в образовании и науке.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Россия, Экономика, ЕАЭС



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