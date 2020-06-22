Ярыгин: отношение американской молодежи ко Второй мировой — это результат образования

Радио Ярыгин: отношение американской молодежи ко Второй мировой — это результат образования

Компания IFop провела для Sputnik News опрос о Второй мировой войне среди граждан США в возрасте от 18 лет и старше.

На вопрос о том, какой праздник отмечается 8 мая, только треть респондентов ответили — День Победы в Европе, 40 процентов сказали, что не знают. Когда спрашивали, с какой страной (странами) воевали Соединенные Штаты во время Второй мировой войны, чаще всего отвечали, что с Германией и Японией, 77 процентов и 67 процентов соответственно. А каждый десятый вообще считает, что США тогда вели войну с Россией.

При этом большинство знает, что такое холокост и что с этим связано. Так, 63 процента респондентов сказали, что речь в данном случае идет о геноциде евреев во время Второй мировой войны.

Комментируя итоги опроса, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин отметил, что молодежь в США, равно как и в Европе, все меньше и меньше значения придает тому, что происходило 80 лет назад.

У них формируется свое восприятие тех событий, считает он.

"Однако история требует точности. Термины нужно использовать в корректном контексте, поскольку иначе происходит их размывание и неправильное понимание. Думаю, что система образования в Соединенных Штатах дает вот такой результат. И, надо сказать, не только в США, но и там, где история — предмет, не являющийся частью обязательной программы. Конечно, это в целом наносит негативный эффект на общественное понимание того, что происходило, на восприятие войны не только через образование, но и через кинематограф", — сказал Ярыгин в эфире радио Sputnik.

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