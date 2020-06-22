Гусев о том, как уравнение авиакомпаний в правах повлияет на стоимость перелетов в РУз

Радио Гусев о том, как уравнение авиакомпаний в правах повлияет на стоимость перелетов в РУз

В Узбекистане уравнена стоимость обслуживания местных и иностранных авиакомпаний в аэропортах республики. Более того, теперь авиаперевозчики, выполняющие полеты в международные аэропорты РУз с режимом "открытое небо", будут пользоваться такими же тарифами и сборами, как и авиакомпании-резиденты.

Вице-президент Независимого топливного союза, генеральный директор ICON Trading Дмитрий Гусев отметил, что данные "очень правильные" меры продолжают программу открытия Узбекистана для международного бизнеса.

"Уравнение в правах дает дополнительные возможности: в случае снижения цен на авиакеросин компании, во-первых, будут больше летать, а во-вторых, соответственно, увеличится потребление топлива в республике. Это принесет дополнительные доходы бюджету, позволит привлечь лоукостеры, которые смогут сэкономить на топливе и снизить затраты на перевозку пассажиров. В общем и целом, это снизит стоимость перелетов в Узбекистан, увеличит и туристический поток, и бизнес-поток", — сказал Гусев.

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