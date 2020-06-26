Эксперт: при создании в Узбекистане миграционного центра нужно продумать все детали

Экс-замглавы ФМС РФ Вячеслав Поставнин прокомментировал инициативу об открытии в Узбекистане многофункционального миграционного центра для трудоустройства граждан республики в России.

Радио Эксперт: при создании в Узбекистане миграционного центра нужно продумать все детали

Власти РУз надеются на открытие в республике многофункционального миграционного центра РФ, который будет "выполнять функции оператора организованного трудоустройства граждан Узбекистана в Российской Федерации путем прямого взаимодействия с регионами России и крупными российскими работодателями". Данный вопрос был обсужден в ходе двусторонних встреч зампремьера Узбекистана Сардора Умурзакова с замглавой правительства РФ Алексеем Оверчуком, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

При этом в республике уже действует Единый миграционный центр для граждан, уезжающих на работу в Россию.

Экс-замглавы Федеральной миграционной службы РФ Вячеслав Поставнин отметил: главное, что власти РУз хотят получить от нового центра. На его взгляд, есть два пути.

"Первый — если в Узбекистане независимо от России будет открыт самостоятельный центр помощи мигрантам, — сказал он. — В этом случае вкладываются деньги, создается инфраструктура для подготовки специалистов. Сотрудники центра не будут искать работу для мигрантов, но станут контролировать заключаемые с ними трудовые соглашения, защищать права своих граждан".

Второй подход, по словам Поставнина, — создание центра для поиска работы. Самый важный вопрос здесь — оформление документов.

"Если центр может не просто найти работу и сообщить человеку, что в России его ждет такая-то компания, а именно помочь с получением патента, сдачей языкового экзамена, получением разрешительных документов — тогда толк будет", — отметил он.

Эксперт также напомнил, что ранее звучали предложения о передаче за границу права оформлять патенты, что, по его мнению, неправильно.

"Это право, которое передавать нельзя", — заявил Поставнин.

"Дьявол кроется в деталях. Необходимо четко сформулировать и прописать полномочия. Все не так просто", — отметил эксперт.

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