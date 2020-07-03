Эксперт: по внутреннему туризму - перспектива есть, а по выезду - ничего не получится

Парадоксальная ситуация: учитывая, что многие туристы лишились работы, тем не менее спрос примерно в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года, подчеркнул генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Радио Эксперт: по внутреннему туризму - перспектива есть, а по выезду - ничего не получится

Накануне, аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил, что жители Москвы активно стали покупать билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды. В июне заметно увеличился спрос на авиабилеты за рубеж. Больше всего покупают билеты в Узбекистан, Молдавию, Армению и Белоруссию, есть также Турция, Германия и Чехия на конец лета.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин в интервью Sputnik Узбекистан прокомментировал результаты опроса. По его словам, на сервисе Туту.ру билеты покупают много трудовых мигрантов, которые надеются вернуться в свои страны к концу лета, когда откроются границы - это не туристы.

"Мне кажется, 2020 год будет годом внутреннего туризма и говорить в этом году о восстановлении авиасообщения со странами СНГ, ближнего и дальнего зарубежья - преждевременно", - поделился мнением Ромашкин.

Парадоксальная ситуация: учитывая, что многие туристы лишились работы, тем не менее спрос примерно в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года, подчеркивает спикер.

По внутреннему туризму - перспектива хорошая, а по выезду, считает Сергей Ромашкин, в этом году ничего не получится.