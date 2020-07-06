Сыздыкова напомнила, почему Ташкент достоин звания "Город трудовой доблести"

Тыл во времена Великой Отечественной войны тоже был своеобразным фронтом, отметила замдиректора ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующая кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа, доктор исторических наук, профессор Жибек Сыздыкова.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 российским населенным пунктам.

Радио Сыздыкова напомнила, почему Ташкент достоин звания "Город трудовой доблести"

Этого звания удостоятся Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск. А также — Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Замдиректора ИСАА МГУ имени М В. Ломоносова, заведующий кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа, доктор исторических наук, профессор Жибек Сыздыкова считает, что "Городом трудовой доблести" может стать и столица Узбекистана — Ташкент.

"Это была победа советского народа. Сейчас мы все обращаем внимание на историческое прошлое как на силу, которая нас объединяет, как на мощную основу, которая может послужить скрепой наших дальнейших взаимоотношений", — отметила Сыздыкова в беседе со Sputnik Узбекистан.

Страны, бывшие "единым сплавом" во времена СССР, должны контактировать между собой особенно активно, считает эксперт.

"Если бы не было эвакуации в Ташкент, Алма-Ату, на территорию Киргизии, конечно, многие вопросы решались бы сложнее. Тогда действовал лозунг "Все для фронта! Все для победы!". И тыл тоже был своеобразным фронтом", — сказала профессор.

Напомним, в Узбекистан (Узбекскую ССР) в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы более 100 предприятий, из них в Ташкенте размещены 55.

Жители Узбекистана внесли в фонд обороны страны более 650 миллионов рублей и около 55 килограммов драгоценных металлов.

Кроме того, в Узбекской ССР было размещено более 113 военных госпиталей.