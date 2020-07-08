"Очень важный шаг": Буклемишев о реформировании банковской системы в Узбекистане

Радио "Очень важный шаг": Буклемишев о реформировании банковской системы в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил активизировать трансформацию коммерческих банков. Долю частного сектора в банковских активах планируется увеличить с 15 до 60 процентов.

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ кандидат экономических наук Олег Буклемишев отметил, что реформирование банковского сектора в Узбекистане и перевод его с государственной на частную систему — очень важный шаг. По словам эксперта, это сигнал о том, что правительство страны не удовлетворено результатами предыдущей активности по размещению капитала.

"Ведь основное значение национальной банковской системы — привлекать кредитные ресурсы, депозиты и размещать их в тех направлениях, которые будут максимально эффективны с точки зрения развития национальной экономики", — заявил Буклемишев.

По его мнению, благодаря частному подходу экономика сможет нащупать новые точки роста и развития, а также решить проблемы, с которыми государственная система справлялась плохо.

"Переход на оценку прибыльности и эффективности и коммерческого успеха будущих затей предпринимателей Узбекистана представляется мне достаточно важным. Мы видим, что в других странах происходит либо огосударствление банковской системы, либо банковская система заменяется какими-то другими механизмами распределения локаций капитала. В Узбекистане решили действовать, с одной стороны, по старинке, а с другой — доверить частному капиталу функцию, реализацией которой он занимается гораздо эффективнее, чем государственная банковская система", — сказал эксперт.

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