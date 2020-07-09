Эксперт о выходе США из ВОЗ: это решение ударит по самим американцам

Радио Эксперт о выходе США из ВОЗ: это решение ударит по самим американцам

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о выходе страны из состава членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее глава Белого дома лишь говорил на эту тему, однако теперь он перешел от слов к делу.

По данным CNN, о своем решении американская сторона уже уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Выход состоится через год после официального обращения – в июле 2021 года.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев считает, что вся эта ситуация выглядит так, как будто американцы попросту ищут виновных в последствиях пандемии COVID-19.

"США в данном случае, как мне кажется, просто ищут виноватого в той ситуации, которая сложилась в самом государстве. И в этом смысле ВОЗ вместе с Китаем подходят для этой роли. Китай – потому что там зародилась эта эпидемия, а ВОЗ – потому что организация, по мнению американцев, вовремя не сигнализировала (об угрозе. – Sputnik)", – отметил эксперт в эфире Радио Sputnik.

Более того, сейчас Вашингтон стремится разорвать отношения и отказывается взаимодействовать абсолютно со всеми, даже со своими ближайшими союзниками по НАТО, считает Рогулев.

По его словам, выход США из ВОЗ не окажет разрушительного воздействия на деятельность самой организации, однако, на ком точно отразится, так это на самих американцах.

"Они (США. – Sputnik) так поглощены внутренней политикой, что в угоду этой внутренней политики готовы приносить такие жертвы, которые против них же и будут работать", – подчеркнул Рогулев.

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