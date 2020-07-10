Киселев: действия Запада по отношению к российским СМИ доходят до абсурда

Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал давление на российские СМИ в странах Евросоюза. В частности, со стороны стран Прибалтики.

Радио Киселев: действия Запада по отношению к российским СМИ доходят до абсурда

Литва запретила на своей территории вещание пяти телеканалов RT. Ранее аналогичное решение приняла и другая балтийская республика — Латвия.

Национальный совет по электронным СМИ страны объявил о запрете на вещание в стране каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

В качестве аргумента власти заявили, что данные каналы принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.

К слову, Дмитрий Киселев не имеет никакого отношения к RT. А отношение имеет Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются.

По мнению Киселева, все это говорит о том, что Запад далек от свободы СМИ и слова, которые еще недавно называл своими главными ценностями.

"Когда говорят два человека друг с другом, всегда один может обвинить другого в том, что он оказывает на него давление и пытается его в чем-то переубедить. Если это интерпретировать так. Но раньше мы слышали, как замечателен обмен идеями. Я работаю в журналистике больше 40 лет, и нам говорили "давайте обмениваться идеями", "приезжайте к нам учиться", "мы за свободный обмен информацией", "почему Советский Союз против этого"… А сейчас, когда оказалось, что свободный обмен информации не очень приятен, потому что вскрывает что-то нечестное, что там происходит в адрес России, им это не нравится", — отметил гендиректор МИА "Россия сегодня" в эфире радио Sputnik.

Киселев отметил: считать, что он якобы оказывает какое-либо влияние на каналы RT — в корне неверно. По его словам, по такой схеме можно закрыть любое неугодное СМИ.

"Запретите Associated Press, скажите, что я имею на них влияние, это будет то же самое, запретите France Press, BBC и так далее. Это просто притянуто за уши. RT — автономная некоммерческая организация, к которой я никакого отношения не имею", — добавил он.

Полный комментарий гендиректора МИА "Россия сегодня" слушайте в аудиозаписи.