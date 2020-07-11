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Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в "Как вы это делаете?"

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Сезонное и небанальное. Как новое блюдо появляется в ресторане рассказывают братья Березуцкие - шеф-повара из России.

Радио
Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в "Как вы это делаете?"

Водочка с икрой — это лишь стереотип о русской кухне. Лисички с картошечкой и лучком — вариант скорее для домашнего ужина. А вот запеченный в соли томат, начиненный копченой черешней — для гастрономического ресторана.

Как придумать новое блюдо, избегая пошлости, но не скатиться в банальность, объясняют братья Иван и Сергей Березуцкие.

Кстати, скоро мы запускаем подкаст "Правда тела". Будем говорить максимально честно о том, что такое "норма" для наших тел, как и почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно. И, конечно, поговорим про еду: диеты, правильное питание, страшные буквы "КБЖУ" и многое другое.

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