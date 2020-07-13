Самолечение может привести к тяжелой пневмонии — врач из Кыргызстана

Заведующий отделением реанимации Центра скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов рассказал, к чему приводит самолечение граждан в разгар пандемии COVID-19.

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По его словам, сейчас люди в панике скупают без разбора различные аптечные препараты, которыми затем самостоятельно пытаются лечиться от COVID-19.

Кто-то лечится на начальной стадии заболевания, а кто-то в качестве профилактики, добавил медик.

"Многие делают капельницы с дексаметазоном. Это препарат, который часто используется, к примеру, при аллергии, то есть когда организм дает слишком сильную иммунную реакцию и ее нужно немного сбавить. Но при вирусе иммунитет очень нужен. Человек делает капельницу, симптомы временно исчезают, но через несколько дней возвращаются с большей силой, и мы наблюдаем пневмонию", — рассказал Борисов в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

Врач также призвал серьезнее относиться к антибиотикам и не принимать их без назначения врача.

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К слову, об опасности самолечения ранее заявлял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он указывал на то, что это может быть чревато последствиями.

Президент призвал жителей республики не быть равнодушными к себе и членам своей семьи.

По его словам, как только появляется хоть малейший признак болезни, необходимо немедленно обратиться к врачу.