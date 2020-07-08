"Граждане, не занимайтесь самолечением! Это чревато последствиями!" — Мирзиёев

Президент призвал жителей республики не быть равнодушными к себе и членам своей семьи. По его словам, как только появляется хоть малейший признак болезни, необходимо немедленно обратиться к врачу.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, в начале которого остановился на принимаемых мерах в борьбе с COVID-19.

"Мы все сегодня свидетели того, что пандемия коронавируса, к сожалению, продолжается. Серьезную озабоченность вызывает начинающаяся в ряде стран мира вторая волна заболевания", — заявил президент.

По его словам, к сожалению, нет никаких "волшебных рецептов", которые бы помогли быстрее преодолеть пандемию.

Глава государства заявил, что в Узбекистане также принимаются усилия по сдерживанию распространения инфекции. В этом принимают участие все: медперсонал, который стоит на передовой в борьбе с вирусом, сотрудники правоохранительных органов и других ведомств, которые стараются разрабатывать эффективные меры и обеспечивать их исполнение.

Все это позволяет сохранять относительно стабильную эпидемиологическую ситуацию в республике. Однако в последнюю неделю обстановка ухудшилась, отметил Мирзиёев.

"В первую неделю июля число зараженных коронавирусом увеличилось на 2 167 человек. Из них 1 267 (58%) случаев были выявлены среди населения. Это самый высокий показатель за период карантина. К сожалению, растет число смертельных исходов. Это должно вызывать серьезную озабоченность у всех нас", — подчеркнул президент.

Мирзиёев отметил, что то, как быстро стране удастся преодолеть пандемию, в большинстве своем зависит от населения, которое в последнее время все чаще стало пренебрегать карантинными требованиями.

В частности, фиксируется все больше случаев, когда граждане не используют или неправильно используют медицинские маски, не соблюдают социальную дистанцию, проводят массовые семейные праздники без необходимости.

Глава государства также раскритиковал принцип разделения территории Узбекистана на зоны: "зеленые", "желтые" и "красные". По его словам, эта система не работает в полной мере.

В связи с этим было принято решение ужесточить карантинные ограничения.

Президент отдельно остановился на одной из самых актуальных проблем, которая также привела к росту заболеваемости и смертности от COVID-19. Это — несвоевременное обращения к врачам и самолечение.

"Вновь обращаюсь к нашим соотечественникам: нельзя пренебрежительно относиться к опасной болезни, унесшей жизни многих тысяч людей по всему миру. Если вы заметили хоть малейший признак болезни, немедленно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением дома. Это может иметь серьезные последствия и закончиться смертью. Не будьте небрежными и равнодушными к себе и членам своей семьи!", — призвал Мирзиёев.

Он также отметил, что сегодня, в период трудностей, необходимо жить, следуя девизу: "Наше здоровье, наш ребенок, наша семья — нам их хранить!"