Актуален ли вопрос вступления Турции в ЕС - мнение эксперта

Радио Об отношениях ЕС и Турции. Актуален ли сейчас вопрос вступления Турции в ЕС

В рамках онлайн-конференции на тему: "Собор Айя-София: судьба византийской святыни и вектор развития Турции", Заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек Мозлоев высказал мнение об отношениях ЕС и Турции.

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Эксперт считает, что турецкое правительство сегодня абсолютно дистанцировалось от перспективы вступления в ЕС, особенно после того, как оттуда с громким шумом вышла Великобритания. Внутреннее брожение, которое существует внутри Европейского союза, для Турции совершенно непривлекательно.

"Мне кажется, это уже надо забыть как политическую цель, принцип европеизации Турции, которую заложил Кемаль Ататюрк. То есть современная политическая жизнь должна быть свободна от религиозного сознания", - подчеркнул спикер.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение, принятое в 1934 году о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.