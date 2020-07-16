Иммунолог о второй волне COVID-19: есть и другой сценарий развития событий

Радио Иммунолог о второй волне COVID-19: есть и другой сценарий развития событий

По словам эксперта, второй волны коронавируса может и не быть, вместо нее произойдет затухающий отскок.

Эксперт считает, что будут встречаться какие-то отдельные локальные вспышки в зависимости от того, сколько людей заразил человек, заболевший коронавирусом.

Врач-иммунолог обратил внимание на то, что в осенний период ситуация может осложниться из-за простудных заболеваний. Жемчугов порекомендовал подготовить тест-системы и делать тест не только на COVID-19, но и на грипп.

"Грипп может быть тяжелее, чем коронавирус и опаснее", — заявил специалист в беседе со Sputnik Таджикистан.

Жемчугов предполагает, что грипп и любая инфекция, относящаяся к ОРВИ – аденовирус, риновирус, ротавирус, могут ослабить организм человека, и он будет более чувствителен к коронавирусу. То есть, одно заболевание может усилить другое, добавил иммунолог.

"Коронавирус утяжелит течение последующего гриппа и повысит к нему чувствительность, либо наоборот грипп повысит чувствительность и утяжелит течение коронавируса", — пояснил Жемчугов.

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