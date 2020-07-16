20:34 16 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Эксперт доктор медицинских наук, врач иммунолог Владислав Жемчугов
© Foto : из архива Жемчугова

Иммунолог о второй волне COVID-19: есть и другой сценарий развития событий

Радио
Получить короткую ссылку
132 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200716/14557950/Immunolog-o-vtoroy-volne-COVID-19-est-i-drugoy-stsenariy-razvitiya-sobytiy.html

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил, насколько вероятно наступление второй волны коронавируса.

Радио
Иммунолог о второй волне COVID-19: есть и другой сценарий развития событий

По словам эксперта, второй волны коронавируса может и не быть, вместо нее произойдет затухающий отскок.

Сотрудник коммунальной службы дезинфицируют общественные пространства
© Sputnik / Александр Кряжев
ВОЗ: в мире может начаться вторая волна коронавируса

Эксперт считает, что будут встречаться какие-то отдельные локальные вспышки в зависимости от того, сколько людей заразил человек, заболевший коронавирусом.

Врач-иммунолог обратил внимание на то, что в осенний период ситуация может осложниться из-за простудных заболеваний. Жемчугов порекомендовал подготовить тест-системы и делать тест не только на COVID-19, но и на грипп.

"Грипп может быть тяжелее, чем коронавирус и опаснее", — заявил специалист в беседе со Sputnik Таджикистан.

Жемчугов предполагает, что грипп и любая инфекция, относящаяся к ОРВИ – аденовирус, риновирус, ротавирус, могут ослабить организм человека, и он будет более чувствителен к коронавирусу. То есть, одно заболевание может усилить другое, добавил иммунолог.

"Коронавирус утяжелит течение последующего гриппа и повысит к нему чувствительность, либо наоборот грипп повысит чувствительность и утяжелит течение коронавируса", — пояснил Жемчугов.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Нервы, маски и дистанция: как в разных странах сдают выпускные экзамены
В России на работу впервые приняли человекоподобного робота — видео
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться