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Мы все умрем: спасет ли эко-транспорт от климатической катастрофы или это PR?

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Новые виды транспорта (в основном на электротяге) считаются менее вредными для экологии, чем их собратья на сгораемом топливе.

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Мы все умрем. Эко-транспорт: спасение от климатической катастрофы или PR?

Однако выбросы в атмосферу – не единственный критерий: за производство и эксплуатацию тоже надо платить. Как деньгами, так и "запасом прочности" климата. Правда ли эко-транспорт экологичен, или это просто реклама?

Вырубка деревьев в Страшенах.
© Sputnik / Геннадий Вакуловский
Кого и на сколько оштрафуют за причинение вреда экологии и окружающей среде

Какие альтернативы двигателям внутреннего сгорания реально "чистые"? А какие из них при этом экономически и технически возможно производить массово? Сколько времени, денег и ресурсов понадобится, чтобы перестроить города, дороги, аэро-и обычные порты под новый "зелёный" транспорт? Почему всё-таки лучше жечь топливо на ТЭС, чем в бензобаках? Не нанесут ли тяжелые металлы и пластик для аккумуляторов больше вреда, чем нефтепродукты?

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На эти и другие вопросы отвечают директор по проектам российского отделения Гринпис Владимир Чупров и директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

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