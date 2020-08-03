Мендкович: текущая ситуация в Афганистане создает для Узбекистана большие риски

Президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиёев и Ашраф Гани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, создание современной торгово-логистической инфраструктуры на приграничных участках, осуществление крупных проектов строительства линии электропередачи "Сурхан — Пули-Хумри" и эффективных транспортных коридоров на территории Афганистана. Также они подчеркнули важность минимизации негативных последствий пандемии и сохранения динамики развития торгово-экономических связей между странами. Кроме того, было уделено внимание вопросам мирного урегулирования афганской проблемы.
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что в настоящее время из-за непрерывных боев любая экономическая деятельность в Афганистане находится в зоне риска.
"Напомню, что боевые действия идут в провинции Балх, граничащей с Узбекистаном, причем зачастую выходят в приграничную полосу. Поэтому коронавирус — наименьшая из проблем при восстановлении экономических связей, — сказал эксперт. — Узбекистан, безусловно, уже начал вкладывать в Афганистан. В частности, построена железная дорога Термез — Мазари-Шариф, есть план ее продления на юг. Проблема в том, что в нынешней ситуации с безопасностью сделать это невозможно. Дальнейшее развитие инвестпроекта может быть осуществлено только в результате радикального изменения ситуации в стране — завершения войны или хотя бы сокращения ее масштабов".
Текущая ситуация, отметил Мендкович, создает большие риски для самого Узбекистана. За последнее время там были задержаны несколько десятков членов террористических организаций, базирующихся в Сирии и Афганистане. Это довольно острая проблема, подчеркнул он.
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