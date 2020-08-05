Иванков о льготах для текстильщиков Узбекистана: отрасль не нуждается в субсидиях

Эксперт РАНХиГС, президент ГК "Салюс" Егор Иванков считает, что текстильная продукция из Узбекистана конкурентоспособна на международном рынке и поэтому сможет обойтись без субсидий.

Радио Иванков о льготах для текстильщиков Узбекистана: отрасль не нуждается в субсидиях

Антимонопольный комитет Узбекистана выступил против предоставления льгот текстильщикам. Это связано с тем, считает эксперт, что политика государства в целом направлена на то, чтобы весь хлопок, который выращивается в республике, перерабатывался внутри страны.

Некоторую часть хлопка Узбекистан экспортирует, и на данный продукт имеется постоянный спрос, потому что это сформированный бренд. Так как на этот продукт есть стабильный спрос - отрасль не пропадет без субсидий.

Объем выращиваемого хлопка хотят сократить, перейти в другие направления по развитию сельского хозяйства.

"Это нормальная история, потому что у данной отрасли, я думаю, деньги есть. Не настолько они нуждаются в финансовой помощи", - считает Егор Иванков.

Текстильная продукция из Узбекистана конкурентоспособная на международном рынке. Может быть на фоне всеобщей истерии все пытаются так или иначе откусить кусок господдержки.