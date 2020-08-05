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Тимур Аитов
© Торгово-промышленная палата Российской Федерации

ЦБ Узбекистана и РФ должны установить четкие регламенты взаимодействия — Аитов

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200805/14713141/TsB-Uzbekistana-i-RF-dolzhny-ustanovit-chetkie-reglamenty-vzaimodeystviya--Aitov.html

Зампредседателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов рассказал о перспективах ЦБ Узбекистана и РФ в совместном противостоянии IT-атакам.

Радио
ЦБ Узбекистана и РФ должны установить четкие регламенты взаимодействия — Аитов

Центральные банки Узбекистана и России договорились о сотрудничестве по вопросам противодействия компьютерным атакам. 

Информационные технологии
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Центробанки Узбекистана и РФ договорились вместе противостоять IT-атакам

Такая кооперация позволит спрогнозировать угрозы информационной безопасности в банковской системе и повысить эффективность предупреждающих стратегий.

Сотрудничество национальных организаций во всем, что касается IT-атак, — вещь довольно деликатная, отметил зампредседателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, директор по международному развитию ассоциации "Финансовые инновации" Тимур Аитов.

"С одной стороны, это, конечно, необходимо, поскольку преступность имеет международный характер. С другой стороны, должны существовать четкие регламенты этого взаимодействия: что именно, когда, в каком объемы, в какие сроки передается (информация. — Sputnik)", ну и так далее", — сказал Аитов.

Однако все эти вопросы решаемы, добавил он.

Эксперт подчеркнул, что установление подобных контактов между национальными регуляторами стран — часть очень важной работы, которая имеет международный характер.

Аитов также рассказал подробнее о рабочих моментах того, как будет организована работа между Центробанками обеих стран.

"Обычно выделяются специальные тревожные телефоны, по которым банки быстро обмениваются информацией об инциденте; закрепляются конкретные сотрудники, обладающие необходимой компетенцией, включая знание языков. Формируются и иные средства оповещения о возможных атаках", — отметил специалист.

По его словам, для узбекских банков критичны оперативные взаимодействия между банками-отправителями и получателями платежей и переводов для противодействия возможным хищениям.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
IT-технологии, Центробанк России, борьба, Узбекистан, кибератака



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