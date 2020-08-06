Готовы ли школы Узбекистана к новому формату занятий — замминистра МНО

Первый заместитель министра народного образования Усман Шарифходжаев рассказал о подготовке школьников Узбекистана к новому учебному году, который, как ожидается, будет отличаться от всех предыдущих.

Радио Готовы ли школы Узбекистана к новому формату занятий — замминистра

Министерство народного образования разработало три сценария начала учебного года.

По одному из них школы Узбекистана начнут учебный год и очно, и удаленно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе республики.

Остальные два варианта таковы: или занятия будут только в дистанционном формате, или же работа школ в обычном режиме полностью возобновится.

Окончательного решения по поводу того, по какому сценарию начнется учебный год, еще нет, отметил первый заместитель министра народного образования республики Усман Шарифходжаев.

Однако в ведомстве готовы к любому исходу событий.

"Все будет исходить из эпидемиологической обстановки. На сегодняшний день министерство готовится как к традиционному — очному формату, так и к формату онлайн-школы. Идет работа с Минздравом по медицинским протоколам. То есть любой из вариантов не будет сюрпризом", — подчеркнул замминистра.

Шарифходжаев также заявил, что с 10 августа начнутся съемки видеозанятий, которые будут идти по телевидению с сентября.

Если же школы осенью все же откроют, то данные видеоуроки "будут дополнительными источниками знаний для тех, кто не сможет посещать занятия по тем или иным причинам".

Замминистра так же объяснил, как будет осуществляться дистанционное обучение, если такой сценарий примут.

"Дистанционное обучение в рамках проекта "Онлайн-школа" не требует дополнительных компьютеров и гаджетов от школьников. Все уроки проекта можно смотреть с повторами по телевидению. По просьбе родителей видеоуроки будут размещаться на различных интернет-ресурсах", — добавил Шарифходжаев.

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В целях обеспечения эффективности дистанционного обучения ведомство изучает также опыт зарубежных стран. Помимо этого, МНО сотрудничает с международными организациями по вопросам разработки вариантов начала нового учебного года.

"Мы видим, что ряд стран сокращают количество минут каждого урока. Кто-то идет по сценарию, когда ученики будут разделены на группы и обучаться в различные дни", — продолжил замминистра.

По его словам, безусловно, такие факторы, как условия в школах и количество населения, в странах разнятся.

Однако Узбекистан разрабатывает сценарии исходя из своей ситуации, заключил Шарифходжаев.

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