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Евгений Тимаков, Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина»
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Кто первым получит российскую вакцину от COVID-19 — ответ инфекциониста

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Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков рассказал о вакцине от коронавируса, разработанной в РФ, и о том, чего следует ожидать дальше.

Радио
Кто первым получит российскую вакцину от COVID-19 — ответ инфекциониста

Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19.

Пресс-служба Минобороны РФ
Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19

Препарат, разработанный учеными НИЦ имени Гамалеи, пройдет регистрацию 12 августа. Сейчас проводится третий, последний этап испытаний.

Промышленное производство препарата планируют запустить уже в сентябре, а массовую вакцинацию от коронавируса в России намерены начать уже в октябре.

"Это векторная вакцина, она имеет большие перспективы, вырабатывает иммунитет, как живая вакцина. Она является безопасной. Прошел первый этап клинических испытаний, сейчас идет регистрация вакцины в Минздраве, чтобы перейти к следующему этапу клинических испытаний – уже на большом количестве людей", — рассказал российский врач Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik.

По его словам, сначала будут проводить вакцинацию среди добровольцев, входящих в определенную группу. Только после этого может идти речь о массовой вакцинации населения. Однако это произойдет, по мнению эксперта, лишь где-то через полгода.

"На данный момент клинические испытания вакцин проходят во всех странах. Естественно, кто первый пройдет эти испытания на больших группах, тот первый и выйдет на рынок. Но, в первую очередь, она будет для нужд страны, а потом уже будет выходить на рынок. Первыми будут вакцинироваться люди из группы риска – кто постоянно общается с коронавирусной инфекцией, медработники, учителя", — добавил Тимаков.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
пандемия, коронавирус, Россия, Вакцина



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