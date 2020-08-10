Войтоловский: ученые из США осмелились сотрудничать с Россией

Подписание протокола о взаимодействии по коронавирусу говорит о том, что американские ученые готовы к сотрудничеству, несмотря на негативный фон в отношениях России и США, считает директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

Радио Войтоловский: сотрудничать с Россией — смелое решение для ученых из США

Ученые России и США договорились вместе противодействовать COVID-19. Соответствующий протокол о взаимодействии предусматривает, что академии наук двух государств будут сотрудничать во всех областях, связанных с коронавирусом.

Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19 >>

По словам Федора Войтоловского, это важный документ, который продолжает многолетнюю практику сотрудничества двух академий — Национальной академии наук США и Российской академии наук.

"Протокол о сотрудничестве в области противодействия коронавирусной инфекции, взаимодействия ученых по вопросам изучения коронавирусной инфекции и борьбы с ее последствиями, причем с последствиями не только медицинскими, не только связанными непосредственно с клиническими аспектами и проблемами, но и с социальными, экономическими, психологическими. Это — важное новое направление сотрудничества", — отметил Войтоловский.

Соглашение о сотрудничестве достигнуто в непростых условиях, подчеркнул спикер. Две академии сейчас ведут диалог не только по медицинской направленности, но и по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

Запад проигрывает гонку по созданию вакцины от COVID-19 >>

Американские коллеги, отличаются большой смелость, поделился мнением эксперт, принимая во внимание ту политическую атмосферу, которая сложилась в США относительно диалога с Москвой, они берут на себя ответственность иметь дела с российскими коллегами, продолжать диалог.