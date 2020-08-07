Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пройдет регистрацию 12 августа, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев. Об этом сообщает РИА Новости.
"Регистрация вакцины, разработанной в Центре Гамалеи, будет 12 августа", — сказал Гриднев журналистам в Уфе на открытии корпуса онкоцентра.
По его словам, в настоящее время идет третий, последний этап испытаний. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию в России планируют начать в октябре. По его словам, все расходы будут покрыты из государственного бюджета.
Напомним, клинические испытания вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Исследование, в котором приняли участие 38 добровольцев, показало ее безопасность. У всех выработался иммунитет к COVID-19.
Свой препарат также готовит центр "Вектор". Гендиректор учреждения Ринат Максютов ранее заявил, что запуск вакцины в производство запланирован на ноябрь.