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Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19

Пресс-служба Минобороны РФ
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200807/14724888/Rossiya-pervoy-v-mire-zaregistriruet-vaktsinu-ot-COVID-19.html

В настоящее время идет третий, последний этап испытаний. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пройдет регистрацию 12 августа, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Регистрация вакцины, разработанной в Центре Гамалеи, будет 12 августа", — сказал Гриднев журналистам в Уфе на открытии корпуса онкоцентра.

По его словам, в настоящее время идет третий, последний этап испытаний. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Замминистра отметил, что данные клинических исследований и другие необходимые для регистрации препарата документы сейчас находятся на экспертизе.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию в России планируют начать в октябре. По его словам, все расходы будут покрыты из государственного бюджета.

Напомним, клинические испытания вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Исследование, в котором приняли участие 38 добровольцев, показало ее безопасность. У всех выработался иммунитет к COVID-19.

Испытание вакцины от коронавируса в РФ
© Ruptly .
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Директор центра Александр Гинцбург обращал внимание, что вакцина от коронавируса подойдет не всем. Так, противопоказанием могут быть хронические аутоиммунные заболевания. Есть еще один нюанс: в этом году вакцина останется недоступна для детей, поскольку сначала она должна пройти полный цикл испытаний на взрослых.

Свой препарат также готовит центр "Вектор". Гендиректор учреждения Ринат Максютов ранее заявил, что запуск вакцины в производство запланирован на ноябрь.

Теги:
пандемия, коронавирус, Вакцина, Россия



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