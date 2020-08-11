Вопрос признания выборов президента Беларуси проблематичен для Евросоюза, потому что для этого мало аргументов, считает член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Радио Политолог: вряд ли Европа признает выборы в Беларуси без отмашки США

Выборы в Беларуси не соответствуют демократическим стандартам, это неприемлемо, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

При этом Зайберт выразил большие сомнения по поводу соблюдения демократических стандартов при проведении этих выборов и добавил, что теперь этот вопрос будет обсуждаться с европейскими партнерами.

Предыдущие выборы Евросоюзом были признаны в качестве легитимных, полноценных, считает Кирилл Коктыш, в этот раз ситуация проблематична для Евросоюза, потому что политически признавать надо, а аргументов, почему Запад это делает, будет маловато.

"Минск все-таки заметно расходится с теми ценностями, которые декламирует в качестве ключевых для себя Запад", - отметил политолог.

По словам эксперта, шума будет много, и вряд ли Европа без отмашки США решит полностью признать выборы президента Беларуси. Он не исключил, что Запад даже может ввести какие-то символические санкции.