Иммунолог о российской вакцине от COVID-19: "это ружье, готовое выстрелить"

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил об официальной регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

Радио Иммунолог о российской вакцине от COVID-19: "это ружье, готовое выстрелить"

По словам российского лидера, вакцинация в стране должна проводиться добровольно.

Препарат получил название "Спутник V" — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Путин также рассказал, что прививку от COVID-19 уже сделала одна его дочерей. Он отметил, что поначалу у нее поднялась температура до 38 градусов, однако позднее состояние нормализовалось и выработался иммунитет.

Ожидается, что в "гражданский оборот" препарат поступит не раньше 1 января 2021 года.

Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, как работает данная вакцина и почему РФ стала первой страной в мире, которой первой получилось создать лекарство.

"Сама вакцина создавалась как так называемая "платформа". То есть в саму конструкцию вакцины вставляется нужная информация, и у вас каждый раз получается новая вакцина. Представьте, что у вас есть ружье и вы поменяли патроны, например, с картечью на патроны с дробью… ", — заявил Болибок в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что эта платформа уже показала свою эффективность во время создания вакцины от Эболы. Суть в том, что берется ослабленный или выхолощенный аденовирус — очень распространенный респираторный вирус, которым люди болеют повсеместно.

Разумеется, в нем нет каких-либо болезнетворных свойств, однако есть уникальная информация о белках коронавируса. Идея следующая: этот аденовирус, имеющий вакцинный, стимулирует организм человека к выработке антител, в том числе и против этих белков.

Так появляется иммунитет непосредственно к коронавирусу, добавил медик.

"То есть это "ружье", оно у нас было сделано уже несколько лет назад. Теперь в это "ружье" разработали новый патрон, вложили в это "ружье", и оно готово выстрелить", — отметил Болибок.

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