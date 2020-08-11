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Виктор Михайлов

Мирного урегулирования ситуации в Афганистане пока не будет — Михайлов

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200811/14752924/Mirnogo-uregulirovaniya-situatsii-v-Afganistane-poka-ne-budet--Mikhaylov-.html

Эксперт по вопросам безопасности Центра изучения региональных угроз Виктор Михайлов поделился мнением по поводу освобождения 400 заключенных-талибов и готовности правительства Афганистана к компромиссу.

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Мирного урегулирования ситуации в Афганистане пока не будет — Михайлов

По мнению эксперта, освобождение нескольких сотен головорезов вряд ли приведет к улучшению ситуации, о которой мечтают в Афганистане, особенно на севере государства.

«Возможно, те, кто принимал решение, обладают гораздо большими информационными базами, и они ориентируются на другую информацию, которой мы не владеем. И, возможно, что талибы и их лидеры сумеют сдержать в узде боевиков», - говорит Михайлов.

Далее спикер сообщает, что после телефонных разговоров глав двух государств, в Узбекистане посчитали такой шаг хорошей возможностью приближения мирного разрешения ситуации внутри страны.  

Боевики движения Талибан во время освобождения
© AFP 2018 / WAKIL KOHSAR
Гани подписал указ об освобождении 400 талибов

Эксперт считает, что устные заявления лидеров "Талибана"* о готовности мирного сосуществования с действующим правительством могут быть связаны с тем, что они рассчитывают получить руководящие посты в правлении.  

«Возможно, это единственный выход для того, чтобы угроза со стороны Афганистана была уменьшена. Хотя я не вижу никаких решений мирного выхода из этих ситуаций до тех пор, пока там есть иностранные войска», - утверждает Михайлов.

Затем специалист просит обратить внимание на то, что в Афганистане до сих пор устраиваются теракты несмотря на то, что талибы получили заверение о получении своих боевиков в обмен на пленных. В связи с чем эксперт заявил, что на ближайшее время у него нет никакого оптимистичного прогноза по поводу мирного урегулирования ситуации в Афганистане.
Развернутый комментарий можно прослушать в радиоподкасте. 
* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация




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