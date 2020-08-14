Эксперт о переходе на онлайн-сервис: электронный дневник в песок не закопаешь

Радио Эксперт о переходе на онлайн-сервис: электронный дневник в песок не закопаешь

С нового учебного года в 1,2 тысячи школах Узбекистана отменят бумажные дневники и журналы. Они будут переведены в электронный формат посредством платформы Kundalik.com. Все персональные данные учеников и преподавателей в этом сервисе будут полностью защищены.

Однако есть важный момент: подписка на Kundalik.com не бесплатна, но не стоит также готовиться к большим тратам, поскольку ее стоимость равна средней цене бумажного дневника (10 тысяч сумов в год).

По мнению Елены Полушкиной, далеко не каждая страна может себе позволить бесплатные сервисы. В этом случае бизнес может взять на себя помощь и государству, и родителям.

Это как раз те проблемы, которые были в России в период становления сервисов, считает эксперт. Людям сложно привыкать к сервисам, но когда привыкнут, уже не вспоминают, что когда-то было иначе. Это проблемы переходного периода от спокойной бумажной жизни к электронным сервисам, которые меняют нашу жизнь и делают образование более качественным.

"Это экономия времени и сил, это возможность собирать автоматически средние показатели, по которым выводятся средние оценки, это возможность сделать статистику успешности ученика по предмету, можно выстраивать графики и смотреть, что в одном классе разные дети по-разному усваивают материал", - отмечает Полушкина.

В будущем это сильно облегчить жизнь учителю, считает спикер.