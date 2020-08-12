В 1,2 тыс. школах Узбекистана отменят бумажные дневники — что будет вместо них

Такая же участь ожидает бумажные журналы. Вместо них появятся электронные аналоги. Для этого будет использоваться сервис Kundalik.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. С нового учебного года в 1,2 тысячи школах Узбекистана отменят бумажные дневники и журналы. Они будут переведены в электронный формат посредством платформы Kundalik.com.

Об этом сообщили в Министерстве народного образования (МНО).

"С одной стороны, это сэкономит время учителей, которые они тратят на заполнение бумажных журналов и написание отчетов от руки, а также улучшит электронное взаимодействие между родителями и школой", — рассказали в ведомстве.

В МНО отметили, что электронный дневник во всех смыслах намного полезнее бумажного варианта — он позволит в режиме онлайн быть в курсе всего происходящего в школе, облегчит контроль за успеваемостью ребенка, а также сделает доступнее связь с классным руководителем и учителями.

"Kundalik.com находится в зоне TAS-IX, и интернет-трафик, в том числе через все мобильные операторы, при работе c платформой не расходуется. Вся информация о пользователях хранится на серверах "Узбектелеком", — подчеркнули в ведомстве.

Говоря простым языком, все персональные данные учеников и преподавателей в этом сервисе будут полностью защищены.

Еще один довод в пользу перехода на эту систему — родителям больше не нужно будет создавать в Telegram и других мессенджерах группы для общения с классным руководителем. Это, по мнению МНО, позволит сократить расходы на трафик, а также предотвратить распространение личной информации через мессенджер.

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Однако есть важный момент: подписка на Kundalik.com не бесплатна, но не стоит также готовиться к большим тратам, поскольку ее стоимость равна средней цене бумажного дневника (10 тысяч сумов в год).

В течение первого месяца родители могут пользоваться системой в тестовом режиме.

Ранее в Министерстве народного образования рассказали, готовы ли школы Узбекистана к предстоящему учебному году и новому формату занятий, поскольку рассматривается вариант полностью дистанционного обучения.