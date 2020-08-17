21:28 17 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова
© из личного архива Алевтины Кирилловой

Кириллова об аналоге Хоргоса на границе РУз и Казахстана: у проекта есть будущее

Радио
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200817/14789622/Kirillova-ob-analoge-Khorgosa-na-granitse-RUz-i-Kazakhstana-u-proekta-est-buduschee.html

Руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова рассказала о выгодах для Узбекистана и всего региона ЦА от строительства Международного центра торгово-экономического сотрудничества.

Радио
Кириллова об аналоге Хоргоса на границе РУз и Казахстана: у проекта есть будущее
В Казахстане на границе с Узбекистаном построят аналог Хоргоса. 
Работа строительной техники
© Sputnik / Игорь Зарембо
В Казахстане построят аналог Хоргоса на границе с Узбекистаном — подробности

Международный центр торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС) будет возведен в районе пропускных пунктов "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк". Сроки его запуска определят после завершения подготовительного этапа.

Пограничный пункт пропуска, в районе которого планируют возвести центр, — самый популярный между Узбекистаном и Казахстаном.

Кроме того, это — одна из ключевых точек, которые связывают Узбекистан с Россией (в том числе обеспечивает республике выход к российским морским портам), ЕАЭС и странам Европы, отметила руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова.

По ее словам, данный проект можно рассматривать, как один из ключевых инструментов для реализации импортных поставок узбекских товаров в РФ, страны Европы, и как транзитный пункт, через который будут проходить грузы (к примеру, из Китая, опять же, в Европу и обратно).

"Это будет серьезный транспортно-логистический потенциал. Я вижу, что запуск этого нового торгового проекта и строительство данного центра на границе Узбекистана и Казахстана, в состав которого войдет транспортно-логистический центр, представляется весьма перспективным. С данной точки зрения, проект может стать реальным "сухим портом" для движения товаров из Азии в Европу и в обратном направлении", — подчеркнула Кириллова.

Отдельно эксперт остановилась на плюсах от данного проекта для бизнеса, который занимается внешней торговлей и управляет всеми торговыми потоками.

Елена Кузьмина
Sputnik
Кузьмина: Узбекистан еще не использовал все возможности для развития торговли

"Это могут быть как российские, китайские, казахстанские, так и узбекистанские компании. Если это будет еще при поддержке узбекистанских властей, то будет совершенно другой стимул для развития. То есть, если в концепцию этого терминала вкладывать не только транспортно-железнодорожно-автомобильный хаб (с какими-то таможенными льготами и возможностью быстрой доставки товаров по глобальным направлениям из Азии в Европу), а еще и предусмотреть в этом едином комплексе, например, кластерные зоны промышленных предприятий, то тогда это приобретет совершенно другой ракурс в экономическом развитии", — добавила Кириллова.

По ее мнению, можно было бы также подумать о том, чтобы придать данному проекту статус свободной экономической зоны и ввести там ряд налоговых привилегий и таможенных льгот.

Тогда это будет стимулировать присоединение Узбекистана к возможностям ЕАЭС, считает Кириллова. Это, в свою очередь, активизирует внешнюю торговлю республики и с Россией, и другими странами-членами ЕАЭС, и государствами Европы и Азии. 

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Узбекистан, Казахстан, Экономика, Центральная Азия, Торговля, центр, логистика, Строительство



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
В Узбекистане прошел первый коллективный намаз после карантина — фото
Сальто на Запорожце: каскадер выполнил первый в России бэкфлип
"Запорожец" снаружи - мотоцикл внутри: россиянин выполнил уникальный трюк
Пять советов для тех, кто переболел COVID-19
Как восстановить здоровье после COVID-19



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться