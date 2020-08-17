Кириллова об аналоге Хоргоса на границе РУз и Казахстана: у проекта есть будущее

Руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова рассказала о выгодах для Узбекистана и всего региона ЦА от строительства Международного центра торгово-экономического сотрудничества.

Радио Кириллова об аналоге Хоргоса на границе РУз и Казахстана: у проекта есть будущее

В Казахстане на границе с Узбекистаном построят аналог Хоргоса.

Международный центр торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС) будет возведен в районе пропускных пунктов "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк". Сроки его запуска определят после завершения подготовительного этапа.

Пограничный пункт пропуска, в районе которого планируют возвести центр, — самый популярный между Узбекистаном и Казахстаном.

Кроме того, это — одна из ключевых точек, которые связывают Узбекистан с Россией (в том числе обеспечивает республике выход к российским морским портам), ЕАЭС и странам Европы, отметила руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова.

По ее словам, данный проект можно рассматривать, как один из ключевых инструментов для реализации импортных поставок узбекских товаров в РФ, страны Европы, и как транзитный пункт, через который будут проходить грузы (к примеру, из Китая, опять же, в Европу и обратно).

"Это будет серьезный транспортно-логистический потенциал. Я вижу, что запуск этого нового торгового проекта и строительство данного центра на границе Узбекистана и Казахстана, в состав которого войдет транспортно-логистический центр, представляется весьма перспективным. С данной точки зрения, проект может стать реальным "сухим портом" для движения товаров из Азии в Европу и в обратном направлении", — подчеркнула Кириллова.

Отдельно эксперт остановилась на плюсах от данного проекта для бизнеса, который занимается внешней торговлей и управляет всеми торговыми потоками.

"Это могут быть как российские, китайские, казахстанские, так и узбекистанские компании. Если это будет еще при поддержке узбекистанских властей, то будет совершенно другой стимул для развития. То есть, если в концепцию этого терминала вкладывать не только транспортно-железнодорожно-автомобильный хаб (с какими-то таможенными льготами и возможностью быстрой доставки товаров по глобальным направлениям из Азии в Европу), а еще и предусмотреть в этом едином комплексе, например, кластерные зоны промышленных предприятий, то тогда это приобретет совершенно другой ракурс в экономическом развитии", — добавила Кириллова.

По ее мнению, можно было бы также подумать о том, чтобы придать данному проекту статус свободной экономической зоны и ввести там ряд налоговых привилегий и таможенных льгот.

Тогда это будет стимулировать присоединение Узбекистана к возможностям ЕАЭС, считает Кириллова. Это, в свою очередь, активизирует внешнюю торговлю республики и с Россией, и другими странами-членами ЕАЭС, и государствами Европы и Азии.

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