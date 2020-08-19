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Доцент университета регионоведения Ханкук (Южная Корея) Ровшан Ибрагимов
Facebook / Rovshan Ibrahimov

Ибрагимов: не стоит ждать скорого решения проблем между США и Китаем

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Sputnik Узбекистан
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После того, как США и Китай столкнулись с серьезными экономическими проблемами в следствии пандемии, стороны пытаются разрешить торговый конфликт, убежден доцент университета регионоведения Ханкук (Южная Корея) Ровшан Ибрагимов.

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В краткосрочной перспективе проблема в торговых отношениях между США и Китаем не разрешится, но прагматика и реальность говорят о том, что ее надо решать как можно скорее, отметил эксперт в интервью редакции Sputnik Азербайджан.

Соглашение по первой фазе американо-китайской торговой сделки уже очень мало значит для американского импорта в целом. Об этом президент США заявлял журналистам, напоминает Ибрагимов.

"По мере разрешения разногласий, будет большой позитивный импульс для всей мировой экономики, поскольку две гигантские экономики начнут увеличивать объем товарооборота и это будет влиять и на другие страны. Это и перевозка, и реализация и производство в третьих странах. Помимо этого ожидается рост нефти," - отметил эксперт.

По мере увеличения товарооборота также экономика будет расти, появится потребность в природных ресурсах, в первую очередь в нефти, считает спикер. 

Подробный комментарий эксперта слушайте в подкасте.




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