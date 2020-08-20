Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

Документ позволит укрепить в будущем информационное сотрудничество и обмениваться данными о национальном законодательстве и перспективных проектах.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и зампремьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Согласно документу, будет оказано содействие в организации встреч и проведении переговоров между представителями деловых кругов, в создании совместных производств, формировании условий для реализации двусторонних инвестпроектов в обалсти промышленности и торговли.

Меморандум позволит в будущем укрепить информационное сотрудничество и обмениваться данными о национальном законодательстве и дальнейших перспективных проектах.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители российских и узбекских учреждений, работающие в сфере промышленности и торговли.

Отмечено, что, несмотря на пандемию коронавируса, объем российского экспорта в Узбекистан вырос на 24,5%, а товарооборот между двумя странами в первом полугодии текущего года увеличился на 18%.

Напомним: в июне состоялись расширенные двусторонние межправительственные переговоры во главе с заместителями премьер-министров РУз и РФ. В ходе встречи стороны согласовали совместную дорожную карту по углублению промышленной кооперации между двумя странами, и тем самым упрочили сотрудничество в сфере промышленности.