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Россия и Узбекистан подписали Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве и промышленной кооперации

Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

Минпромторг России
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Документ позволит укрепить в будущем информационное сотрудничество и обмениваться данными о национальном законодательстве и перспективных проектах.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и зампремьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Тепловоз с грузовыми вагонами
© Sputnik / Александр Кондратюк
Узбекистан и Россия намерены устранить оставшиеся торговые барьеры

Согласно документу, будет оказано содействие в организации встреч и проведении переговоров между представителями деловых кругов, в создании совместных производств, формировании условий для реализации двусторонних инвестпроектов в обалсти промышленности и торговли.

Меморандум позволит в будущем укрепить информационное сотрудничество и обмениваться данными о национальном законодательстве и дальнейших перспективных проектах.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители российских и узбекских учреждений, работающие в сфере промышленности и торговли.

Отмечено, что, несмотря на пандемию коронавируса, объем российского экспорта в Узбекистан вырос на 24,5%, а товарооборот между двумя странами в первом полугодии текущего года увеличился на 18%.

Напомним: в июне состоялись расширенные двусторонние межправительственные переговоры во главе с заместителями премьер-министров РУз и РФ. В ходе встречи стороны согласовали совместную дорожную карту по углублению промышленной кооперации между двумя странами, и тем самым упрочили сотрудничество в сфере промышленности.

 

Теги:
Экономика, промышленность, Торговля, меморандум, Россия, Узбекистан



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