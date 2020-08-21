МГУ в Ташкенте ждет студентов-филологов до 6 человек на место - Маманазров

Филиал МГУ имени Ломоносова в Ташкенте готовится в новом учебном году открыть два новых факультета. О востребованности направлений в интервью Sputnik Узбекистан рассказал замдиректора филиала этого российского вуза Абдухаким Маманазаров.

Радио МГУ в Ташкенте ждет конкурс на факультет филологии до шести человек на место - Маманазров

"У нас планируется принять на обучение по 50 студентов на факультет русской филологии и по направлению реклама. Обе эти специальности очень востребованы и в школах и в колледжах, так что мы ожидаем довольно высокий конкурс - до 5-6 человек на одно место. Что касается соотношения бюджетных и контрактных мест, то оно традиционно составляет отношение 40 на 60% — то есть на бесплатное обучение смогут поступить 20 абитуриентов на каждом направлении, а на платной основе - по 30 человек", — пояснил замдиректора ташкентского филиала МГУ.

По его словам, после получения необходимых документов и лицензий из Москвы будет объявлен набор сразу на два новых направления - русская филология, а также менеджмент и реклама.

Маманазаров добавил, что в связи с пандемией вступительные экзамены и первые занятия будут проходить в режиме онлайн, но как только эпидемиологическая обстановка улучшится, вуз вернется к привычному режиму.

"У нас традиционно соотношение преподавателей по ключевым специальностям составляет примерно 50/50, на новых направлениях такой расклад сохранится. Часть преподавателей будет приезжать из Москвы, остальные часы и предметы будут читать местные специалисты", — добавил собеседник.

Он заключил, что сложные условия позволят сделать систему высшего образования более гибкой, подтолкнув к активному использованию современных технологий и дистанционных программ обучения.

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