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Российский врач-реаниматолог Михаил Замятин

Замятин: надеюсь, опыт российских инфекционных центров поможет Узбекистану

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Главный анестезиолог-реаниматолог НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ИУВ, профессор Михаил Замятин рассказал, какие вопросы российские врачи обсуждают с узбекистанскими коллегами и каким опытом делятся.

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Михаил Замятин: надеемся, опыт российских инфекционных госпиталей пригодится в Узбекистане
По словам специалиста, в первую очередь речь идет именно об обмене опытом, наработками, методиками и практиками при лечении пациентов с различными формами коронавирусной инфекции.

"В данном случае речь не шла о том, что мы рассказывали то, чего не знали врачи, а просто делились опытом, обсуждали вопросы и проводили дискуссии по всем ключевым направлениям: какие показания, какое содержание патогенетической терапии, когда и как надо использовать гормональные и антимикробные препараты, какие анализы мы считаем ключевыми на каждом из этих этапов. Надеемся, опыт инфекционных госпиталей России пригодится здесь и приведет к улучшению качества лечения", — пояснил Михаил Замятин.

Российский врач-реаниматолог Михаил Замятин
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Он также добавил, что Узбекистан хорошо подготовился к пандемии коронавируса, принял оперативные и грамотные карантинные меры, а также создал необходимую инфраструктуру для оказания помощи больным. Все это позволило стабилизировать ситуацию в стране.

Говоря о совместной работе с коллегами из Узбекистана, Замятин подчеркнул, что с этим вирусом весь мир столкнулся впервые, поэтому так важна консолидация медицинского сообщества, открытые дискуссии и участие специалистов разного профиля для комплексного подхода в борьбе с болезнью.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
коронавирус, врачи, Узбекистан, Россия



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