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Центр военно-политических исследований

Зачем США отправили к берегам Норвегии секретную подлодку — мнение эксперта

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Главный научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк рассказал, почему плавание лодки объявлено военной тайной.

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Эксперт о том, зачем США отправили к берегам Норвегии секретную подлодку

По мнению эксперта, отправив секретную подводную лодку USS Seawolf к берегам Норвегии, американцы таким образом хотели привлечь внимание к своим действиям и показать, что США не сдают свои позиции.

Владимир Батюк поясняет, что между великими державами сейчас идет борьба за Арктику, так как в связи с таянием арктических льдов, более доступными становятся не только минеральные ресурсы, но и северный морской путь.  

"В настоящее время Россия утверждает, что северный морской путь может соответствовать морской стратегии РФ, и должен находится под ее контролем. Американцы категорически против. Они считают, что это должен быть международный морской путь, находящийся под международным контролем" - говорит Батюк.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Далее спикер отмечает, что здесь также сталкиваются интересы безопасности ведущих держав: через Арктику пролегают кротчайшие пути полета межконтинентальных баллистических ракет между Россией и США.

"Американцы пытаются продемонстрировать российской стороне свою готовность и дальше отстаивать интересы в этом регионе", - говорит эксперт.

Развернутый комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Норвегия, подводная лодка, Америка, США, Россия



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