Зачем США отправили к берегам Норвегии секретную подлодку — мнение эксперта

По мнению эксперта, отправив секретную подводную лодку USS Seawolf к берегам Норвегии, американцы таким образом хотели привлечь внимание к своим действиям и показать, что США не сдают свои позиции.
Владимир Батюк поясняет, что между великими державами сейчас идет борьба за Арктику, так как в связи с таянием арктических льдов, более доступными становятся не только минеральные ресурсы, но и северный морской путь.
"В настоящее время Россия утверждает, что северный морской путь может соответствовать морской стратегии РФ, и должен находится под ее контролем. Американцы категорически против. Они считают, что это должен быть международный морской путь, находящийся под международным контролем" - говорит Батюк.
"Американцы пытаются продемонстрировать российской стороне свою готовность и дальше отстаивать интересы в этом регионе", - говорит эксперт.
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