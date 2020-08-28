Коженов предложил обучающие видеоролики для адаптации мигрантов в России

Президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов рассказал, как трудовым мигрантам доступно и доходчиво разъяснить правила поведения в стране, чтобы они соблюдали закон.

Радио Коженов предложил обучающие видеоролики для адаптации мигрантов в России

В Федерации мигрантов РФ предложили в шутливой форме учить мигрантов хорошему поведению.

Глава организации Вадим Коженов подчеркнул, что это бы помогло им изучить в доступной форме менталитет и особенности страны и, как следствие, легче и быстрее адаптироваться к ней.

Коженов также отметил, что организовать подобные занятия было бы лучше с помощью роликов, а не лекций.

"Многие (мигранты. — Sputnik) плохо знают язык. Соответственно, если это просто расскажет лектор, многие из них могут не понять или понять неправильно, или не полностью. Поэтому правильнее всего снимать ролики. Они могут быть на русском языке, но с субтитрами на родном языке людей", — продолжил председатель Федерации мигрантов РФ.

По его словам, при верном подходе эти ролики станут вирусными и активно распространятся по сети, что очень важно в этом деле.

В перспективе, добавил Коженов, можно было бы даже создать полноценную съемочную группу, которая бы основательно подходила к подготовке материала.

Здесь можно задействовать в том числе преподавателей и других специалистов, считает глава организации.

"Тогда люди будут понимать, действительно, как мы здесь живем. Если они будут понимать, то не будет совершаться огромное количество поведенческих ошибок — именно отсюда идет напряженность межнациональная, которая, объективно, есть у нас в обществе", — заявил Коженов.

Он отметил, что сейчас мигрантам пытаются объяснить правила поведения, выпуская различные памятки и методички, "которые никто не читает". Также "снимаются скучные, однообразные материалы, которые никто не смотрит", считает Коженов.

По его мнению, материал важно правильно подать, и тогда иностранные приезжие сами его будут распространять.

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