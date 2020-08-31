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Доктор медицинских наук, инфекционист, кардиолог, руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Роспотребнадзора Татьяна Руженцова
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Руженцова: даже переболевшие коронавирусом не защищены от нового заражения

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (833)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200831/14866413/Ruzhentsova-dazhe-perebolevshie-koronavirusom-ne-zaschischeny-ot-novogo-zarazheniya.html

По мнению руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, коронавирус вряд ли в скором времени исчезнет окончательно, но может превратиться в менее агрессивный сезонный возбудитель.

Эксперт подчеркнула, что всемирный масштаб эпидемии пока не позволяет надеяться на полную победу над COVID-19. Однако есть вероятность, что вирус будет терять агрессивность.

Радио
Руженцова: даже переболевшие коронавирусом не защищены от нового заражения
"Конечно, с приближением осени и сырой погоды мы готовимся к всплеску заболеваемости. Это нормально, но добавление нового вируса, разумеется, не сулит ничего хорошего. В то же время мы готовы противостоять болезни, знаем препараты, которые эффективно борются с этой и с ранее известными инфекциями", — подчеркнула Руженцова.

Она предостерегла граждан от мнимого ощущения безопасности даже после того, как они переболели коронавирусом.

"К сожалению, есть случаи повторного заражения. Это может произойти в условиях ослабленного иммунитета. У некоторых пациентов антитела после болезни не вырабатываются или теряются через несколько месяцев. Также возможно заражение вирусом другого варианта. Таких случаев немного, но они есть", — отметила представитель Роспотребнадзора.

Российский врач-реаниматолог Михаил Замятин
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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При этом эксперт добавила, что специалистам пока известно о двух вариантах коронавируса и незначительных мутациях внутри каждого вида. Однако если мутация не затрагивает так называемый антигенпрезентирующий участок, то сохраняется и ответ антител на все эти вариации. Если у пациента или у вакцинированного добровольца имеются антитела к какому-то варианту, то они будут действовать и против других мутаций.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (833)



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