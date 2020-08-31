Врач: COVID требует индивидуального подхода к лечению хронических болезней

Врач-инфекционист Айдар Зайнуллин, прибывший из РФ для помощи узбекистанским коллегам, рассказал о своих впечатлениях от работы в республике и оценил ситуацию с коронавирусом в стране.

Радио Российский врач: COVID требует индивидуального подхода при лечении хронических заболеваний

"В целом оснащение большинства клиник на хорошем уровне. В тех областях и районах, где не хватает оборудования и медикаментов, такие вопросы решаются оперативно и все необходимое привозят. Что касается карантинных мероприятий, то мы сами убедились в том, что люди соблюдают правила - и на улице многие в масках. Это правильный подход, который позволит снизить число заболевших", — уверен Зайнуллин.

По словам специалиста, в Узбекистана налажена правильная лечебная и профилактическая работа, которая позволяет довольно эффективно бороться с эпидемией коронавируса.

Он добавил, что каких-то особенностей в развитии эпидемии в Узбекистане по сравнению, например, с Казахстаном, где побывали российские медики в июле, не наблюдается.

"В целом все так же, и методы лечения идентичны. Как и везде есть бессимптомные носители, есть те, кто переболел в легкой форме, но немало и тяжелых больных. К таким нужен порой индивидуальный подход, с учетом сопутствующих хронических заболеваний", — пояснил российский специалист.

Он также поблагодарил принимающую сторону за теплый прием и заметил, что диалог идет открытый, обсуждаются все самые острые вопросы и постоянно идет обмен опытом.

"Эта общая беда, всеобщее испытание объединило нас всех. Это чувствуется", — заключил он.

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