Врач: COVID требует индивидуального подхода к лечению хронических болезней

"В целом оснащение большинства клиник на хорошем уровне. В тех областях и районах, где не хватает оборудования и медикаментов, такие вопросы решаются оперативно и все необходимое привозят. Что касается карантинных мероприятий, то мы сами убедились в том, что люди соблюдают правила - и на улице многие в масках. Это правильный подход, который позволит снизить число заболевших", — уверен Зайнуллин.
Он добавил, что каких-то особенностей в развитии эпидемии в Узбекистане по сравнению, например, с Казахстаном, где побывали российские медики в июле, не наблюдается.
Он также поблагодарил принимающую сторону за теплый прием и заметил, что диалог идет открытый, обсуждаются все самые острые вопросы и постоянно идет обмен опытом.
"Эта общая беда, всеобщее испытание объединило нас всех. Это чувствуется", — заключил он.
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