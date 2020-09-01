Сможет ли Саакашвили стать премьером Грузии — мнение политолога

Радио Политолог рассказал, почему Саакашвили не сможет стать премьер-министром Грузии

Один из лидеров бывшей правящей в Грузии партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе заявил, что в случае победы на парламентских выборах она выдвинет экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьер-министра.

Незадолго до этого Саакашвили объявил о планах вернуться в Грузию. Прежде он не раз комментировал предстоящие выборы и заявлял о нелегитимности действующего руководства страны.

Политолог Ника Читадзе считает, что Саакашвили на данном этапе не имеет шансов стать премьером Грузии.

"Многие голосуют за "Национальное движение" из-за авторитета Михаила Саакашвили... Соответственно, у него есть поддержка в Грузии. Но на данном этапе, даже если "Национальное движение" наберет 100 процентов голосов, Саакашвили пока не сможет стать премьером, потому что против него возбуждено уголовное дело и он не является гражданином Грузии. Так что это все требует решения правовых процедур. На данном этапе шансов стать премьером у него нет", — сказал Читадзе Sputnik Грузия .

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2007 гг., а также в 2008-2013 годах. Затем он покинул страну, где в отношении него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015-го Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.

Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили. По его словам, тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Власти Украины в феврале прошлого года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017-го незаконно попал на Украину. Пограничная служба запретила ему въезд в страну до 2021 года.

Владимир Зеленский, занявший пост президента Украины по итогам выборов весной 2019-го, вернул Саакашвили гражданство. Тот прилетел в Киев уже на следующий день.